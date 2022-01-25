МВФ прогнозирует, что цены на нефть в 2022 году вырастут почти на 12%

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Средняя цена на нефть в 2022 году, как ожидается, увеличится на 11,9% по сравнению с показателем за предыдущий год и составит $77,31 за баррель. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник январском докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.

При этом в следующем году цены на нефть, как прогнозируют авторы доклада, снизятся на 7,8%, до $71,29 за баррель. "Фьючерсные рынки указывают, что в 2022 году цены на нефть вырастут примерно на 12%, а на природный газ - на 58% (оба показателя значительно ниже, чем в 2021 году), а в 2023 году снизятся, поскольку дисбаланс спроса и предложения еще больше сократится", - считают авторы доклада.

Показатель для расчетов в этом исследовании берется как среднее арифметическое стоимости британского, дубайского и западнотехасского сортов нефти.