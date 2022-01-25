Россияне подали уже 593 тыс. заявок на догазификацию

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Граждане России подали уже 593 тыс. заявок на бесплатное доведение газа до участков, также в настоящий момент заключено уже 191 тыс. договоров на догазификацию. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на заседании Федерального штаба по газификации, его слова приводятся на сайте кабмина.

"Было отмечено, что динамика подключений и роста числа заявок на присоединение показывает хорошие темпы - с середины января в регионах было подано свыше 33 тыс. обращений по догазификации. Общее количество принятых заявок достигло 593 тыс., уже заключено 191 тыс. договоров", - говорится в сообщении со ссылкой на Новака.

"Динамика положительная, но нам необходимо и дальше наращивать эти темпы. При этом меры поддержки по прокладке газа внутри участка на данный момент приняты только в 63 регионах", - добавил он.

Кроме того, на заседании было отмечено, что необходимо вести работу и по расширению "запертых" газораспределительных станций в тех регионах, где такая проблема существует, а также выявлению подобных случаев.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.