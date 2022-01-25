Национальная система пространственных данных заработает в тестовом режиме в конце 2022 г.

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Росреестр планирует запустить Национальную систему пространственных данных в тестовом режиме в четырех пилотных регионах России в конце 2022 года, сообщила во вторник ТАСС пресс-служба ведомства.

"Опытная эксплуатация единой цифровой платформы "Национальная система пространственных данных" будет осуществляться с конца 2022 года и в течение всего 2023 года на территории Республики Татарстан, Краснодарского края, Пермского края, Иркутской области", - сказали в Росреестре.

Данная платформа обеспечит доступ к актуальным пространственным данным страны в режиме реального времени, позволит создать цифровые сервисы по использованию пространственных данных для граждан и бизнеса, сделает услуги ведомства максимально удобными и доступными, уточнили в пресс-службе. Росреестр уже подготовил проект постановления правительства о положении платформы. Документ определяет порядок создания, эксплуатации и развития информационной системы, а также состав сведений, которые будут в ней размещаться.

Согласно проекту постановления, Росреестр должен до 1 января 2023 года утвердить порядок подключения к единой цифровой платформе "Национальная система пространственных данных". Оператором данной государственной информационной системы станет публично-правовая компания "Роскадастр", которая будет создана путем объединения нескольких подведомственных учреждений Росреестра.

Кроме того, согласно документу, эксперимент по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости в Татарстане, Краснодарском, Пермском краях и Иркутской области, который стартовал в 2021 году, предлагается продлить до конца 2023 года.

В декабре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении госпрограммы "Национальная система пространственных данных". Работу планируется провести в два этапа. До 2024 года предполагается создать единую цифровую платформу пространственных данных, обеспечив ее взаимодействие с 20 регионами. Доля услуг по государственному кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость, предоставляемых в электронном виде на портале госуслуг, к этому сроку должна увеличиться до 95%.

К концу 2030 года интеграция пространственных данных и систем с единой цифровой платформой пространственных данных должна быть обеспечена на территории всех регионов страны, а уровень полноты и качества данных в едином государственном реестре недвижимости доведен до отметки 95%.