Инвесторы вложат свыше 1,5 млрд рублей в технопарк "Иткол-Точмаш" во Владимире

ВЛАДИМИР, 25 января. /ТАСС/. Объем инвестиций в технопарк "Иткол-Точмаш", создаваемый во Владимире, к 2027 году превысит 1,5 млрд рублей, в площадку уже вложено 300 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе управляющей компании "Иткол-сервеинг".

Технопарк создается на площадке Владимирского производственного объединения "Точмаш" (входит в топливную компанию "Росатома" "ТВЭЛ"). В сентябре 2020 года компания "Иткол-сервеинг" победила в конкурсе на право управлять имуществом предприятия, после чего в декабре того же года было подписано соглашение о создании на площадке современного технопарка при участии администрации Владимирской области. Сейчас на базе технопарка развиваются мебельный кластер и кластер радиоэлектронной промышленности.

"За первый год работы на площадку технопарка "Иткол-Точмаш" привлечено 47 новых арендаторов, 14 из них - промышленные предприятия малого и среднего бизнеса, которые создадут 1 200 новых рабочих мест и инвестируют более 1,5 млрд рублей. Всего в 2021 году в технопарке создано 1,5 тыс. новых рабочих мест, а в течение двух лет появятся еще до 6 тыс. рабочих мест", - сообщили в компании.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в 2021 году резиденты технопарка вложили около 300 млн рублей, еще 1,2 млрд рублей планируется инвестировать в пятилетний срок.

Сейчас ведется работа по внесению парка в реестр Минпромторга, что позволит бизнесу получать дополнительные меры государственной поддержки в виде субсидий из бюджетов разных уровней, налоговые льготы, кооперацию с другими резидентами в части строительства, снабжения, финансов.