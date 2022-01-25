Источник: в кабмин поступил проект концепции регулирования рынка криптовалют Минфина

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Подготовленный Минфином проект концепции регулирования рынка криптовалют поступил в правительство РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в кабинете министров.

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

"Предложения поступили", - сказал собеседник агентства. От других комментариев по теме он воздержался.

Как ранее заявил директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков, ведомство подготовило концепцию регулирования рынка криптовалют и направило ее на рассмотрение в аппарат правительства. По его словам, "пока решения по этой концепции нет, официальной позиции правительство не было".

Чебесков добавил, что, по мнению министерства, регулирование рынка криптовалют позволит защитить права граждан.

21 января Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает вести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение запрета.