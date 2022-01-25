Из ФНБ выделят 30,5 млрд руб. на обеспечение доступа в интернет за счет спутниковой связи

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 30 млрд рублей будет выделено из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для инициативы по обеспечению граждан и предприятий доступом в интернет за счет спутниковой связи. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.

"Общая сумма дополнительного финансирования новых инициатив - 88,3 млрд рублей до 2024 года. Из ФНБ - 30,5 млрд рублей только для инициативы по обеспечению граждан и предприятий доступом в интернет за счет спутниковой связи", - отметил Чернышенко.