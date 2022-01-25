МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) до конца года планирует разработать проект Программы развития молочной отрасли до 2030 года. Об этом заявил на XIII съезде союза генеральный директор Артем Белов.

"Союзмолоко разработает проект программы развития молочной отрасли до 2030 года", - сказал он.

Как отметил в ходе съезда глава союза, трансформация внешних и внутренних условий экономического развития создает сегодня необходимость разработки новой стратегической программы развития молочной отрасли. "После двух лет пандемии и серьезного роста всех составляющих себестоимости мы вынуждены фиксировать замедление инвестиционной активности и критичное снижение доходности в секторе, что привело к замедлению темпов роста производства молока-сырья до уровня менее 1% в 2021 году", - подчеркнул Белов. На инвестиционный потенциал сектора в ближайшие годы также будет влиять рост регуляторных рисков - контроль стоимости продуктов в рознице, экологические требования к предприятиям, введение новых систем прослеживаемости.

Отрасль, по словам Белова, должна выработать новую парадигму дальнейшего развития с учетом контекста, в которой молочникам в долгосрочной перспективе нужно будет стоить свой бизнес. Это и ESG-повестка, и "зеленая экономика", и рост рынка растительных альтернатив, тенденция к ЗОЖ-питанию. Стагнация спроса на внутреннем рынке и рост потребления в мире заставляют всерьез рассмотреть стратегию "от импортозамещения к экспорту", что, как планирует Союзмолоко, найдет отражение в проекте программы.

Кроме того, в условиях ограничения доступных средств Союзмолоко считает необходимым работать над повышением эффективности государственной поддержки совместно с Минсельхозом России. В 2014 году Союзмолоко представил программу развития отрасли до 2020 года, которая получила поддержку в Министерстве сельского хозяйства и была использована при доработке Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2020 года.

Как напомнили в Союзмолоко, ключевыми результатами реализации программы стал прирост к 2021 году производства товарного молока на 26% - на 5 млн тонн, прирост продуктивности на 49%, создание 598 тыс. скотомест. Инвесторами за восемь лет было вложено в сырьевой и перерабатывающий секторы более 500 млрд рублей. Более чем на 50% сократился разрыв между фактическим и плановым уровнем продбезопасности.