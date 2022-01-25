Хуснуллин заявил, что к 2030 году в агломерациях обновят 100% автобусов и 80% трамваев

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Обновление 100% парка автобусов большого класса и 80% трамваев планируется в городских агломерациях России к 2030 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"К 2030 году в городских агломерациях планируем обновить 100% автобусов большого класса и 80% трамваев. В восьми агломерациях планируется запустить городские электрички на инфраструктуре РЖД, модернизировать до 80% трамвайную инфраструктуру", - сказал Хуснуллин.

По его словам, это улучшит качество городской среды в 1,5 раза. Также к марту планируется утвердить единую программу развития общественного транспорта. "В планах на этот год - утверждение и актуализация региональных нормативных актов в части комплексных программ развития транспорта и оптимизации парковочного пространства. Разрабатываем проектную документацию по модернизации трамвайной инфраструктуры", - пояснил вице-премьер.

Кроме того, в этом году за счет средств инфраструктурных кредитов планируется начать строительство новых станций метро в Самаре и Нижнем Новгороде, а также развитие метротрамвая в Челябинске. Также должны быть утверждены долгосрочные планы развития агломераций. "В этом году определим перечень опорных населенных пунктов для последующего развития в них инфраструктуры", - добавил Хуснуллин.

В июле вице-премьер сообщал, что возвратные средства на обновление подвижного состава общественного транспорта могут быть выделены регионам из Фонда национального благосостояния. Механизм предоставления и возврата средств планировалось проработать до конца года.