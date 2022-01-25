Индексы на биржах США снижаются на 2-3% в начале торгов

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Ключевые индексы на нью-йоркской фондовой бирже снижаются на 2-3% в начале торговой сессии во вторник. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones к 10:10 по времени восточного побережья США (18:10 мск) сократился на 767 пунктов (2,23%), до 33 597,5 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 112,91 пункта (2,56%) и оказался на отметке 4 297,22 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 418,55 пункта (3,02%), до 13 436,58 пункта.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, на настроения инвесторов влияет прежде всего предстоящее во вторник-среду заседание ФРС. По его итогам, как ожидается, будут объявлены планы по борьбе с инфляцией.

Ранее сообщалось, что укрепление экономики и высокий уровень инфляции США могут привести к более раннему, чем ожидалось, повышению базовой процентной ставки. Эксперты прогнозировали, что финрегулятор начнет повышать ставку в марте. В декабре 2021 года ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%.