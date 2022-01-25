МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Цены на пиломатериалы в России стабилизировались. Ожидается незначительное повышение их стоимости на 10-15% на фоне традиционного сезонного спроса ближе к маю 2022 года, сообщила во вторник ТАСС сопредседатель Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова.

"Мы ожидаем, что в этом году все пройдет стабильно на фоне стабильного спроса [на пиломатериалы] и с минимальными изменениями [цены] в 10-15%", - отметила Юрлова. Стабилизация цен началась примерно с сентября 2021 года, стоимость наиболее популярных марок пиломатериалов достигает 26-28 тыс. рублей за кубический метр.

Эксперт добавила, что по сравнению с началом 2021 года цены выросли почти в два раза - с 17-18 тыс. рублей за кубический метр. В пик сезона - августе 2021 года - стоимость пиломатериалов доходила до 35 тыс. рублей за кубический метр, что, в том числе, привело к дефициту на рынке порядка 3 млн кубических метров пиломатериалов.

Юрлова обращает внимание, что на цены может также повлиять ситуация на зарубежных рынках, так как большой объем пиломатериалов идет на экспорт. "Сейчас в части Европы наблюдается стабилизация цен на пиломатериалы, есть даже небольшая коррекция. Но мы считаем, что это фактор сезонности. Если цена будет более-менее равновесная, то все будет хорошо. Но если цены на экспортных рынках начнут подниматься, то и на внутреннем [рынке] тоже", - уточняет она.

В регионах идет активная лесозаготовка, которая продолжится примерно до конца марта. "По сравнению с прошлым годом, когда в январе было две недели нерабочих из-за морозов и в феврале - три недели, пока январь [2022 года] проходит в спокойном режиме, поэтому мы надеемся, что на складах будет достаточное количество материала", - отметила Юрлова. По ее словам, также наблюдается стабильный спрос на пиломатериалы от запланировавших строительство на этот сезон.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. По данным Росстата, цены на строительные материалы в России выросли в 2021 году на 19,86% по сравнению с 2020 годом. В то же время в декабре по сравнению с ноябрем древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты подешевели на 1,4%, а обрезные доски - на 0,1%.