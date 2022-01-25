В Росатоме заявили, что Севморпуть сможет перехватить до 10% трафика Суэцкого канала

МУРМАНСК, 25 января. /ТАСС/. Северный морской путь (СМП) в перспективе сможет перехватить около 10% грузового трафика с Суэцкого канала, однако круглогодичное судоходство там необходимо для решения других задач, в первую очередь перевозки добытых ископаемых. Такое мнение высказал ТАСС заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

"Грузопоток понятен - он составит в лучшем случае 10% от того, что сегодня перевозит Суэцкий канал. Ну и этого хватает. Там 1 млрд тонн [в год], то есть это [10%] 100 млн тонн. Если построить соответствующие суда, добавить ледоколов. В первую очередь мы добавляем новые возможности", - сказал Рукша.

Собеседник агентства отметил, что СМП не собирается конкурировать с перевозками через Суэцкий канал. "Если вы обратите внимание, то я никогда не говорил про конкуренцию. Мы даем новую дорогу для других задач", - отметил Рукша.

По его словам, везти грузы из южных стран выгоднее по Суэцкому каналу. СМП же в первую очередь предназначен для перевозки экспортных грузов из России. При прогнозируемом грузопотоке в 150 млн тонн в год к 2030 году, более 70% грузов по нему будут перевозить из России на экспорт.

"В том грузопотоке, который прогнозируется в 150 млн [тонн в год], 110 млн тонн [в год] - это наш национальный экспорт сжиженного газа, сырой нефти, угля, [товаров] металлической группы", - сказал он.

Круглогодичное судоходство по СМП

В 2021 году вице-премьер Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщали, что круглогодичная навигация по СМП начнется в 2023-2024 годах.

Рукша в свою очередь сообщил журналистам, что уверенно говорить о круглогодичной навигации можно будет после сдачи атомного ледокола проекта "Лидер" мощностью 120 МВт, который планировали достроить к 2027 году. Данный ледокол будет первым в мире, который сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до четырех метров.

"Важнейший вопрос - регулярная круглогодичная навигация, и чтобы она имела гарантированные скоростные режимы <...> Эта задача будет решаться наверняка в следующие 10 лет. Для этого строится атомный ледокол класса "Лидер" <...> Надеюсь, в декабре 2027 года мы сможем уверенно говорить, что у нас есть регулярная круглогодичная навигация", - отметил он.