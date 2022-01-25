В РФ к 2030 году обеспечат цифровую идентификацию при получении услуг для 75 млн граждан

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральный проект "Цифровые услуги и сервисы онлайн" обеспечит возможность цифровой идентификации при получении любых услуг для 75 млн граждан к 2030 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.

"Он [федеральный проект "Цифровые услуги и сервисы онлайн"] позволит к 2030 году обеспечить возможность цифровой идентификации при получении любых услуг для 75 млн граждан. Это более 51% нашей страны", - отметил вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что сдача биометрии будет производиться только по желанию гражданина.

Вице-премьер уточнил, что в рамках цифрового профиля гражданина к 2030 будет доступно более 150 видов сведений, которые будут передаваться через портал госуслуг, При этом 100 новых услуг будут переведены в онлайн-формат. "Для этого 100% информационных систем госорганов будут интегрированы с личным кабинетом портала госуслуг", - добавил он.