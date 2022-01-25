Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,67-0,73%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник пытался отыграть потери после обвального падения днем ранее. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 0,73% - до 3258,74 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,67%, до 1296,80 пункта. Доллар по состоянию на 19:13 мск вырос на 0,5%, - до 79,24 рубля, евро - на 0,17%, до 89,36 рубля.

Внешний рыночный фон был в целом нейтрально-позитивным. "Геополитика по-прежнему держит инвесторов в напряжении, при этом ситуация пока не переходит ни в сторону значимого улучшения, ни в сторону эскалации. Цены на нефть Brent держатся вблизи $85", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Кроме этого, участники рынка ожидают заседания ФРС США в среду, которое способно определить будущее движение мировых рынков. "Повышение ставки по итогам заседания маловероятно. Прежде чем повышать ставку, сначала необходимо завершить покупку облигаций на баланс, а вот такое решение вполне возможно. Скорее всего, мы услышим более явные сигналы о повышении ставки в марте, но это уже отражено в рыночных котировках, сюрпризом может стать размер повышения", - добавил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Григорий Зайонц.

Рынок акций

Спрос на бумаги компаний на рынке был сегментирован. Толкали индекс Мосбиржи вверх ощутимо перепроданные акции TCS Group (+4,2%), отскочившие от майских минимумов. Другие бумаги финансового сектора ("Сбер": -2%; ВТБ: -0,4%) остались под давлением из-за ухода инвесторов из "риска" на глобальных рынках, рассказал главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Разнонаправленно вели себя акции сектора металлургии и горной добычи. Лидерами роста стали в основном заметно перепроданные акции ("Алроса": +2,0%; "Распадская": +2,4%; "префы" "Мечела": +4,2%) и фундаментально привлекательные бумаги "Полиметалла": +0,4%. Дешевели акции компаний, которые выглядели "лучше рынка" при распродажах (НЛМК: -1,5%; ММК: -5,6%), добавил эксперт.

Инвесторы активно распродавали бумаги "Роснефти" (-3,4%), техническая картина которых смотрится заметно слабее компаний аналогов, драматично ситуация развивалась и в строительном секторе, где аутсайдером стали бумаги ПИК (-11,5%), также отметил Жильников.

Прогноз на завтра

В среду многие участники торгов продолжат сохранять выжидательную позицию перед заседанием ФРС по процентной ставке (22:00 мск). Также в США будут опубликованы декабрьские данные по товарному торговому балансу и продажам новых домов, еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов. В рамках сезона отчетностей среди крупных компаний результаты опубликуют Tesla, Abbott Labs, Intel, AT&T, Boeing, Lam Research, пояснил Александр Бахтин.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 26 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3220-3370 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 77,5-80,5 рубля. Целевые диапазоны закрытия "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3090-3405 пунктов, 77,50-80,45 рубля и 87,65-90,65 рубля соответственно.