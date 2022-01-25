Цена Dogecoin выросла более чем на 10% после твита Илона Маска

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Курс криптовалюты Dogecoin во вторник вырос более чем на 10%, до $0,148 тыс. - после того, как основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил сети ресторанов быстрого питания McDonald's принимать оплату в этой криптовалюте.

Американский предприниматель в своем Twitter пообещал своим подписчикам съесть в прямом эфире на телевидении "Хэппи Мил" от McDonald's, если сеть ресторанов начнет принимать к оплате Dogecoin.

До публикации, на 15:28 мск, стоимости Dogecoin составляла $0,136 тыс. В 19:25 мск, стоимость Dogecoin росла на 6.83% и находилась на уровне $0,141 тыс.

Ранее публикации Маска в Twitter неоднократно сильно влияли на стоимость криптовалют. Так, к примеру, 12 мая прошлого года он написал, что Tesla перестанет принимать биткойн в качестве платы за свои автомобили. В тот же день, по данным телеканала CNBC, капитализация рынка криптовалюты сократилась на 365 млрд долларов.

Маск неоднократно положительно отзывался о Dogecoin у себя в Twitter. В начале апреля он пообещал "отправить Dogecoin на Луну", а в мае пояснил, что SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному этой криптовалютой.