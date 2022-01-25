ФАС рассмотрит дела по плоскому прокату в отношении НЛМК, ММК и "Северстали" 1-3 февраля

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила следующие заседания по делам в отношении НЛМК, ММК и "Северстали" по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат на 1, 2 и 3 февраля, соответственно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Очередное заседание комиссии ФАС России по рассмотрению дела в отношении ПАО "НЛМК" состоится 1 февраля, в отношении ПАО "ММК" - 2 февраля, в отношении ПАО "Северсталь" - 3 февраля", - сказали в пресс-службе.

ФАС сообщила в конце декабря, что нашла в действиях НЛМК, ММК и "Северстали" - крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - нарушение антимонопольного законодательства. По данным ведомства, компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на этот вид продукции в РФ с января 2021 года.

В ФАС также отметили, что имеют доказательства того, что сталелитейщики устанавливали внутренние цены на прокат выше экспортных. При этом, по данным службы, цены компаний на прокат увеличились несоразмерно изменению их производственных расходов. Металлурги заявили о необоснованности заключения ФАС и готовности отстаивать свою позицию.

Три отдельных дела в отношении НЛМК, ММК и "Северстали" были возбуждены в апреле прошлого года. В ФАС тогда сообщали о том, что цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 г. выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался. Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.