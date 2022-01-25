МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минэкономразвития обновило госпрограмму "Экономическое развитие и инновационная экономика", включив в ее цели ряд новых направлений, следует из справки к госпрограмме, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Новая редакция госпрограммы утверждена правительством в конце прошлого года. Она сформирована в соответствии с новой системой управления государственными программами, с учетом национальных целей развития, а также новых стратегических инициатив правительства. Госпрограмма непосредственно направлена на достижение национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство". Кроме того, в связи с переформатированием программы для достижения национальных целей, госпрограмма продлена до 2030 года (ранее она была рассчитана до 2024 года) и были уточнены ее цели и показатели. Общий объем финансирования госпрограммы до 2024 года составляет 397 млрд рублей, из них 127,3 млрд рублей в 2022 году, в 2023 году - 133,7 млрд рублей, в 2024 году - 136,0 млрд рублей.

Обновленная госпрограмма содержит четыре цели: "Запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата", "Ускорение технологического развития экономики", "Увеличение численности занятых в МСП (включая самозанятых)", "Повышение эффективности государственного управления". Для их достижения в структуру госпрограммы включен ряд направлений реализации.

Цели и направления

Цель "Запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата" характеризуется, в частности, созданием более 118 тыс. новых рабочих мест к 2024 году в рамках реализации мероприятий, направленных на повышение потенциала региональных экономик, а также достижением объема поддержанного экспорта "Российского экспортного центра", "Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", Росэксимбанка, и их "дочек" в 2024 году в размере $21,8 млрд.

Для достижения этой цели в структуру госпрограммы включены следующие направления: "Стимулирование реализации инвестиционных проектов", "Производительность труда", "Деловая активность", в рамках которого будут реализовываться элементы, связанные с совершенствованием контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности, организационным обеспечением деятельности по повышению инвестиционной привлекательности, тарифным и антимонопольным регулированием и развитием конкуренции, а также с совершенствованием регуляторной политики и единой национальной системы аккредитации, направление "Повышение потенциала региональных экономик", направление "Развитие внешнеэкономической деятельности", в рамках которого будут реализовываться мероприятия по развитию международной кооперации и экспорта, а также по обеспечению международного экономического сотрудничества.

Цель "Ускорение технологического развития экономики" характеризуется, в частности, достижением общего объема выручки технологических компаний в 2030 году в размере порядка 650 млрд рублей за счет поддержки, а также достижением объема размещения устойчивых (в том числе "зеленых") облигаций на Мосбирже в 2024 году в объеме 400 млрд рублей. Для достижения этой цели в структуру госпрограммы включены: направление "Поддержка инновационных компаний", в рамках которого предполагается реализация мероприятий по стимулированию инноваций, обеспечению правовой охраны и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, и направление "Климатическая повестка", в рамках которого будут реализовываться мероприятия по созданию и развитию "зеленого" финансирования, формированию системы ограничения выбросов парниковых газов и реализации климатических проектов.

Цель "Увеличение численности занятых в сфере МСП (включая самозанятых и ИП)" характеризуется обеспечением численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, не менее 25,6 млн человек к 2030 году. Для достижения этой цели в структуру госпрограммы включено направление "Развитие малого и среднего предпринимательства", в рамках которого будут реализовываться мероприятия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Цель "Повышение эффективности государственного управления" характеризуется в том числе подготовкой к 2024 году 52,1 тыс. управленческих кадров, участвующих в реализации национальных и региональных проектов и снижением отчетной нагрузки на респондентов по предоставлению статистической отчетности (к базовому уровню) в 2024 году на 50%. Для достижения указанной цели в структуру госпрограммы включены следующие направления: "Развитие государственного управления", которое включает в себя мероприятия по разработке и внедрению в деятельность органов власти принципов и стандартов клиентоцентричности, повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, подготовке кадров и профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих, а также направление "Стратегическое планирование и официальная статистика", которое включает в себя мероприятия по обеспечению стратегического планирования и прогнозирования экономического развития, развитию системы информационного обеспечения государственной статистики, а также по совершенствованию официальной статистики.

Четкая целевая направленность

В госпрограмме реализованы основные идеи президентского указа о политике в области стратегического планирования, считает заместитель руководителя центра развития программно-целевого управления ВАВТ Сергей Наумов.

"Хотелось бы отметить такую положительную тенденцию в области этой программы, до этого показатели были более размытые. В этой госпрограмме реализованы основные идеи президентского указа о политике в области стратегического планирования. Здесь довольно четко прослеживается треугольник - национальные цели развития до 2030 года, национальные проекты и государственные программы. Обеспечивается стыковка трех важнейших компонентов - раньше они существовали по отдельности. Хочется сказать, что здесь реализованы принципы проектного управления, более четко прослеживается целевая направленность, в частности, реализация одной из важнейших национальных целей - это "Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство". Все это здесь сфокусировано. Радует, что ограничены всего четыре основных цели", - сказал Наумов ТАСС.

"Хотелось бы сказать по цели "Запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата". По деловому климату у нас идет постоянная работа, а вот с инвестициями у нас были проблемы в последние время. Радует то, что здесь до 2030 года запланирован индекс увеличения инвестиций в уставный капитал в районе 170%, что вполне достижимо путем механизма государственно-частного партнерства", - добавил он.

Рассуждая о цели "Ускорение технологического развития экономики", эксперт указал на то, что раньше в ней присутствовал ресурсный, затратный показатель - затраты на исследования и разработки. "Но результатов, как правило, не ощущалось. Здесь как раз есть ощутимый результат, и им очень трудно манипулировать. Это выручка инновационных предприятий с государственной поддержкой 50 млрд руб. В этой программе заложен не промежуточный, а конечный результат. Результат хорош тогда, когда он поощряется, когда за него голосуют рублем. Здесь это как раз выражено, это может только радовать", - сказал Наумов.

"Еще один момент по этой цели. Здесь подключена Московская биржа. Это объем торгов акциями предприятий, в том числе "зелеными" облигациями - это привлечение капитала с финансового рынка не путем прямой государственной поддержки, а чтобы заинтересовать инвесторов. Важный момент - это будут те предприятия, которые себя хорошо зарекомендовали, продукция которых известна - закладывается и репутационное понятие. Ведь на биржу выйти не так просто, здесь нужно соблюсти очень много серьезных условий. Так или иначе, это подталкивает к повышению культуры производства и внедрения инноваций. Вроде бы простые показатели, но очень дисциплинирующие", - отметил эксперт.