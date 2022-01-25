Минторг США прогнозирует, что нехватка полупроводников в ближайшее время будет сохраняться

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Министерство торговли США прогнозирует, что нехватка полупроводников в ближайшее время будет сохраняться из-за значительного несоответствия между спросом и предложением на мировом рынке. К таким выводам американское ведомство пришло на основе проведенного им опроса, в ходе которого были получены комментарии от компаний, работающих в отрасли.

"Опрос подтвердил, что существует значительное и устойчивое несоответствие между спросом и предложением на чипы, и участники опроса не считают, что проблема будет решена в ближайшие полгода", - отмечается в документе, опубликованном во вторник на сайте Минторга.

"Средний спрос на чипы, как подчеркивали закупщики, был на 17% выше в 2021 году, чем в 2019 году, и закупщики не видят сопоставимого увеличения предложения <...>. Это серьезное несоответствие между спросом и предложением", - отмечается в бумаге.

"Спрос на чипы является высоким, и он растет", - заявила, в свою очередь, журналистам министр торговли США Джина Раймондо. "Хороших новостей не слишком много", - приводит ее слова агентство Reuters.

В последний год мир столкнулся с нехваткой полупроводников, которая связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок.