КТК не представил Росприроднадзору свою оценку ущерба за разлив нефти под Новороссийском

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) на встрече с Росприроднадзором не представил собственную оценку по сумме ущерба за разлив нефти под Новороссийском в результате аварии на морском терминале КТК 7 августа. Об этом заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram.

Встреча представителей КТК и Росприроднадзора состоялась 25 января.

"Обсуждали оценку ущерба после разлива нефти на морском терминале под Новороссийском, с которой представители КТК не согласны. Наши инспекторы оценили вред в 4,5 млрд рублей. Альтернативную оценку компания не предъявила", - написала она.

Согласно данным Росприроднадзора, площадь разлива нефти в результате аварии составила 200 кв. м. "По словам представителей КТК, на сегодняшний день ими собрано 40 кубов нефти. На встрече нам пообещали назвать дату предоставления итоговых расчетов [объемов разлива] 31 января", - отметила Радионова.

О разливе нефти под Новороссийском

В августе 2021 года на терминале КТК в Новороссийске во время загрузки нефтяного танкера вышел из строя гидрокомпенсатор выносного причального устройства, в результате чего произошел разлив нефти. Согласно версии КТК, всего из-за разрыва внутренней полости гидрокомпенсатора наружу вышло около 50,7 куб. м нефтяной жидкости, из которых в акваторию Черного моря попало 16,3 куб. м. Исходя из плотности смеси это соответствует примерно 40 тоннам.

Причиной аварии мог стать заводской брак, говорили в компании. При этом в конце декабря прошлого года российское подразделение Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) пригласило всех желающих провести собственные математические расчеты объема разлива нефти.

Однако Росприроднадзор считает, что объем разлива был примерно в 10 раз больше и составляет 394 тонны. Сумму ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива нефти, ведомство оценило в 4,5 млрд рублей. В КТК заявляли, что не согласны с этой оценкой.