Минсельхоз не видит предпосылок для существенного удорожания хлебобулочной продукции

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минсельхоз полагает, что предпосылок для существенного удорожания хлебобулочной продукции в России в настоящее время нет. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В настоящее время отсутствуют предпосылки для существенного удорожания хлебобулочной продукции. При этом на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции, что является стандартной практикой взаимоотношений между производителями и торговыми сетями", - отмечается в сообщении.

В Минсельхозе напомнили, что целях стабилизации цен на зерно, а также продукты его переработки правительством РФ принят комплекс мер таможенно-тарифного регулирования, включающий в себя "плавающую" экспортную пошлину на основные зерновые культуры, а также экспортную квоту, применяемую во второй половине сельскохозяйственного сезона.

Кроме того, в прошлом году мукомольным и хлебопекарным предприятиям были выделены дополнительные субсидии в размере 4,7 млрд рублей.

"Указанные меры позволили стабилизировать внутренние цены и удержать их на уровне существенно ниже мировых. Так, за прошедший год темпы роста стоимости зерна, хлеба и муки были ниже уровня общей инфляции. За последний месяц цены на продовольственную пшеницу демонстрировали околонулевую динамику", - пояснили в Минсельхозе.

Ранее РБК написала о том, что российское подразделение финской Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен на свою продукцию: с 1 февраля цены вырастут от 16,5% до 30% в зависимости от категории. Как говорится в письме за подписью директора по продажам ООО "Фацер" Анатолия Бренера, которое есть в распоряжении РБК, в случае, если контрагенты откажутся принять новые цены, компания "не сможет гарантировать 100% выполнения заказов по ценам, действующим до 1 февраля 2022 года".