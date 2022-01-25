Эксперт: пиво может подорожать на 5-10% при введении минимальной розничной цены

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Розничная стоимость пива в России может подняться на 5-10% в случае введения минимальной розничной цены (МРЦ) на него. Такую точку зрения ТАСС высказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП), в которую входят "Балтика", Heineken и AB InBev Efes, Вячеслав Мамонтов.

"МРЦ для пива - это избыточная мера, которая несет негативный эффект как для государства, так и конечного потребителя и легального бизнеса. Введение МРЦ приведет к росту средней розничной цены на пиво на 5-10%, что отразится на увеличении инфляции на фоне падающих доходов населения", - сказал он.

По словам Мамонтова, падение объемов производства и налоговых отчислений при этом составит 8-10%. В конечном счете это приведет к сокращению рабочих мест в пивоваренной отрасли на 5 тыс. человек и примерно на 50 тыс. человек в смежных отраслях (сельхозпроизводители, производители солода, поставщики сырья и материалов, операторы логистических услуг, оптовые и розничные продавцы, объекты общепита и др.). "Ударит МРЦ и по розничной торговле - возможности которой по предоставлению скидок покупателям будут ограничены. В 2020 году практически каждая вторая бутылка пива была приобретена по скидке", - считает он.

При этом необходимости для введения МРЦ, с его точки зрения, нет, так как рынок пива высококонкурентный. "Цена на пиво формируется органическим путем производителями и сетями, которые ориентируются на запросы потребителей. Искусственная настройка нарушит работающую рыночную систему", - считает Мамонтов. Он напомнил, что, по данным агентства Nielsen, средняя цена за литр пива за период январь - сентябрь 2021 года составила 101 рубль (у трех крупнейших российских компаний-производителей пива - 97,9 рубля), что нельзя назвать чрезмерно низким показателем и проявлением демпинга.

"Мы видим в этом шаге попытку отдельных участников рынка искусственно ограничить конкуренцию, которую они иначе проигрывают", - сказал глава союза. По его мнению, минимальная цена не является инструментом для борьбы с нелегальной продукцией. Более того, введение МРЦ на фоне роста инфляции и снижающихся темпов роста доходов населения приведет к сокращению доступности легальной пивоваренной продукции для ряда социальных групп, что подтолкнет их к переходу в нелегальный сегмент и усилит социальную напряженность. По оценке ВШЭ, рынок неучтенного производства пива составляет 5-7% общего рынка, добавил он.

Мамонтов добавил, что в случае введения МРЦ производители неучтенной продукции лишь повысят уровень своей рентабельности за счет более высоких цен реализации и станут еще более конкурентными по сравнению с добросовестными производителями.

Целесообразность введения минимальной розничной цены на пиво прорабатывается Минфином и профильными ведомствами уже в течение нескольких лет, однако пока окончательное решение по этому вопросу не принято. В ходе совещания в Совете Федерации 25 января Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и Росалкогольрегулирование высказались о том, что считают преждевременным вводить минимальную розничную цену на пиво в России.