На Кубани заключили первое инвестсоглашение о строительстве электрозарядных станций

КРАСНОДАР,25 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края заключили первое инвестиционное соглашение о строительстве электрозарядных станций, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона во вторник.

Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края региона и компания АО "НЭСК" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в регионе. Ранее сообщалось, что инвесторы, которые буду строить зарядные станции для электротранспорта в крае, получат субсидии в размере 60% на приобретение оборудования и 30% - на подключение к электрическим сетям.

"Всего в этом году в крае планируют построить 85 быстрых зарядных станций; 55 из них установит "НЭСК". Планируем заключить еще четыре соглашения с другими инвесторами по остальным станциям. Провели масштабную работу по подбору земельных участков и привлечению инвесторов, также создали рабочую группу для реализации проекта. Соглашения о сотрудничестве направили шести потенциальным инвесторам. На сегодня АО "НЭСК" - первый, кто официально закрепил свои намерения", - цитирует пресс-служба министра ТЭК и ЖКХ края Андрея Прошунина.

Уточняется, что 55 быстрых электрозарядных станций появятся в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре и Туапсе. Станции будут соответствовать современным нормам и требованиям, оборудованы всеми типами коннекторов для зарядки любых электромобилей. При этом все оборудование для функционирования зарядных станций будет российского производства. Всего на Кубани до конца 2023 года планируют разместить и подключить 124 быстрые зарядные станции, уточнили в пресс-службе.

В мае 2021 года Минэкономразвития РФ представило концепцию развития электротранспорта, целями которой выступают создание в стране новой технологической отрасли и увеличение к 2030 году объема производства электромобилей в России до 10% от общего объема производства транспортных средств. Пилотными городами для реализации программы станут Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань, там будут разработаны программы развития инфраструктуры. По оценкам министерства, количество приобретаемых электромобилей в России увеличится за восемь лет с 1,7% до 15%. Кроме того, число зарядных станций к 2030 году вырастет до 150 тыс. штук. На реализацию проекта направят 590 млрд рублей, из которых частные инвестиции составят около 500 млрд рублей, сообщил начальник отдела департамента секторов экономики Минэкономразвития Рустам Абульмамбетов.