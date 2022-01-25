Россия увеличила квоту на экспорт карбамида на 280 тыс. тонн

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия увеличивает квоту на экспорт карбамида на 280 тыс. тонн с февраля до конца мая. Приказ Минпромторга и Минсельхоза о порядке распределения квот опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Как уточнили в Министерстве промышленности, квота увеличивается с учетом введенных во второй половине 2021 года дополнительных мощностей по карбамиду. Ранее Минпромторг говорил, что речь идет о введенных мощностях "Акрона".

В конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении дополнительной квоты на азотные удобрения в 280 тыс. тонн с 1 февраля.

"По обновленным данным производство карбамида в 2022 году ожидается более 10 млн тонн. Согласно плану приобретения минеральных удобрений сельхозпроизводителями, на 2022 год запланировано приобретение 505 тыс. тонн карбамида. Баланс производства и потребления в 2022 году показывает, что отгрузка дополнительного объема карбамида на экспорт не нанесет ущерба поставкам в адрес российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, поэтому объем нетарифной квоты будет увеличен на 280 тыс. тонн", - пояснили в Минпромторге.

С 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года в РФ действуют квоты на экспорт из РФ азотных и сложных азотосодержащих удобрений. Для азотных удобрений они установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн.