Главой "Национального ESG-альянса" станет Андрей Шаронов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Андрей Шаронов займет пост генерального директора "Национального ESG-альянса". Такое решение было принято в ходе первого заседания учредителей организации, сообщила пресс-служба "Сбера" - одного из участников альянса.

"Учредители также утвердили кандидатуру генерального директора организации. На этот пост назначен А.В. Шаронов, который ранее в течение нескольких лет руководил МШУ "Сколково", - сказано в сообщении.

Кроме того, решено, что альянс будет иметь статус автономной некоммерческой организации. Ее официальное название - "Национальный альянс по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития". Собрание утвердило основные документы организации, а также структуру управляющих органов, главным из которых будет наблюдательный совет из 28 человек - представителей компаний-учредителей.

Приступить к работе альянс планирует в ближайшее время.

Об альянсе

Создание "Национального ESG-альянса" было инициировано в декабре 2021 года. Идею поддержали ведущие российские и международные компании с общим объемом выручки более 10 трлн рублей. Основная задача организации - содействие переходу к модели устойчивого экономического развития, при которой среди главных приоритетов - сохранение природы, благополучие общества и развитие бизнеса в условиях ограничений природных ресурсов.