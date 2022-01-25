Титов назвал Ульяновскую область лидером в снижении административного воздействия на МСП

УЛЬЯНОВСК, 25 января. /ТАСС/. Давление контрольно-надзорных органов на бизнес в Ульяновской области является минимальным, регион стал лидером по этому показателю. Об этом во вторник сообщил журналистам уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, прибывший в Ульяновск с рабочей поездкой.

"Если судить по этому рейтингу (административного воздействия на бизнес в регионах), то Ульяновская область - безусловный лидер. То есть давление оказывается наименьшее здесь на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов, причем не первый год, это уже тенденция. Из рейтинга в рейтинг идут очень высокие показатели Ульяновской области", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о позиции Ульяновской области в рейтинге административного воздействия на бизнес в регионах и об уровне взаимодействия бизнеса и власти.

Титов подчеркнул, что такое положение - очень большое достижение. "Административное давление - это серьезный тормоз. Многие предприниматели только из-за бюрократии не развиваются. Здесь, в Ульяновской области, создана в этом смысле наиболее благоприятная среда, и в этом смысле бизнесу нечего волноваться", - пояснил он.

Бизнес-омбудсмен добавил, что в целом Ульяновская область сделала серьезные шаги вперед. "Она [Ульяновская область] и по рейтингу России высоко оценивается, и, надо сказать, по статистическим показателям - мы сегодня подготовили данные по развитию за последние 10 лет - только промышленность выросла на 70%. То есть серьезные инвестиции пришли именно в промышленную сферу, в сферу переработки. Конечно, по другим направлениям были даже минусовые показатели за 10 лет, но, тем не менее, у области есть опыт", - уточнил он.

По словам Титова, сейчас настает новый момент, "когда надо думать о том, как жить дальше". "С нашей точки зрения, развитие малого и среднего бизнеса, особенно производственного малого и среднего бизнеса, может стать таким решающим вкладом в дальнейшее развитие области", - отметил он.