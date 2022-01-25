Власти США потребовали запретить Lockheed Martin покупку производителя ракетных двигателей

ТАСС, 25 января. Федеральная торговая комиссия США (ФТК) подала иск в суд, требуя запретить приобретение компании Aerojet Rocketdyne корпорацией Lockheed Martin, усмотрев в этой сделке нарушение антимонопольного законодательства. Соответствующее заявление госрегулятора опубликовано на его сайте во вторник.

"Сегодня <...> комиссия подала иск о блокировке <...> [сделки] о приобретении корпорацией Lockheed Martin за $4,4 млрд последнего независимого американского поставщика ракетных двигателей, компании Aerojet Rocketdyne Holdings", - говорится в заявлении.

Как отмечают в ФТК, в случае, если сделка состоится, Lockheed Martin будет использовать контроль над приобретенной компанией "для нанесения ущерба конкурирующим поставщикам в оборонно-промышленном комплексе и для дальнейшей консолидации рынков, имеющих решающее значение для национальной безопасности и обороны".

Как добавили в ведомстве, Министерство обороны США также проанализировало указанную сделку, рассмотрев ее потенциальное влияние на нацбезопасность и на ОПК.

Lockheed Martin является одной из крупнейших в мире военно-промышленных компаний. Она занимается проектами в аэрокосмической и оборонной сферах, в области электроники и информационной безопасности. Число ее сотрудников по всему миру составляет около 100 тыс. Выручка Lockheed Martin в 2019 году достигла почти $60 млрд.

В 2020 году компания объявила о намерении купить Aerojet Rocketdyne, производящую ракетные двигатели как для оборонных нужд, так и для космической сферы. Сделка оценивается в 4,4 млрд долларов, ее планировали закрыть во второй половине 2021 года.