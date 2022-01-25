В Минпромторге назвали сроки проведения эксперимента по маркировке алкоголя

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минпромторг предлагает с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года провести в России эксперимент по маркировке некоторых видов алкогольной продукции, в том числе вина. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Провести с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов алкогольной продукции", - отмечается в документе.

В перечень предлагается включить вина виноградные натуральные, включая крепленые (за исключением продукции, используемой в качестве сырья и полуфабрикатов), вермуты и виноградные натуральные вина с добавлением растительных или ароматических веществ, сброженные игристые напитки и неигристые с фактической концентрацией спирта более 7%, смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки (за исключением продукции, используемой в качестве сырья и полуфабрикатов).

Оператором системы маркировки в рамках эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий. Как сообщалось ранее, с 1 апреля 2021 года начался эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, который завершится 31 августа 2022 года.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков.