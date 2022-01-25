Металлурги попросили власти не допустить уравнивания тарифов для контейнерной перевозки

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Члены ассоциации производителей черной металлургии "Русская сталь" попросили власти инициировать доработку проекта приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в котором предлагается уравнять тарифы на различные виды контейнерных перевозок стальной продукции. Об этом говорится в письме за подписью президента ассоциации Алексея Мордашова на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова (текст есть в распоряжении ТАСС).

Введение предлагаемых изменений приведет к дискриминации отдельных грузовладельцев и операторов подвижного состава, отмечается в документе. В антимонопольном ведомстве выразили несогласие с металлургами, подчеркнув, что предложенные изменения направлены на устранение дискриминации на рынке путем унификации тарифов.

Ранее ФАС России подготовила проект приказа о внесении изменений в прейскурант №10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами", в котором предложила уравнять тарифы на перевозку стального проката в рулонах в контейнерах-платформах с тарифами на перевозку на универсальных платформах и в полувагонах. В результате плата за перевозку контейнерной отправкой в контейнерах-платформах может увеличиться в 2,8 раза.

О чем просят металлурги

"Русская сталь" просит Белоусова в письме "дать поручения ФАС России провести дополнительную оценку последствий принятия проекта приказа с участием совета потребителей ОАО "РЖД", ассоциации "Русская Сталь", СОЖТ (Союза операторов железнодорожного транспорта - прим. ТАСС), а также иных заинтересованных организаций". В противном случае "принятие данного акта приведет к дискриминации отдельных грузовладельцев и операторов железнодорожного подвижного состава", отметили металлурги.

Аргументы сталелитейщиков

В письме, отправленном ранее "Русской сталью" в ФАС и Минпромторг РФ (текст есть в распоряжении ТАСС), ассоциация пишет о том, что предлагаемые изменения расчета тарифа приведут к росту транспортных издержек производителей металлопродукции более чем на 3 млрд рублей в год. Это скажется на увеличении цен для конечных потребителей, подчеркивают в ассоциации.

Принимая во внимание тот факт, что на 2022 год "уже предусмотрены решения, увеличивающие тариф на перевозку грузов в контейнерах на 11,9%, дополнительное увеличение стоимости перевозки, предлагаемое ФАС России, представляется избыточным и необоснованным", сообщили в ассоциации.

"Основная роль контейнеризации металлопродукции заключается в повышении конкурентоспособности железнодорожного транспорта относительно автомобильного, - отмечают также металлурги в письме в ведомства. - Стоимость контейнерных перевозок по проекту изменений в прейскурант 10-01 приведет к удорожанию, которое в абсолютной величине в сравнении с автоперевозками составит более 35%, что в конечном итоге приведет к обратному оттоку грузов на автомобильный транспорт".

Комментарий ФАС

В настоящее время проект приказа дорабатывается с учетом предложений заинтересованных ведомств и пользователей подвижного состава, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

"Проект приказа направлен на устранение дискриминационной ситуации на рынке, - отметили в ведомстве. - Служба сделала вывод о наличии дискриминации при перевозке стального проката в рулонах с использованием контейнеров-платформ по отношению к перевозке на универсальных платформах. При одной и той же технологии перевозки в одинаковом по характеристикам подвижном составе перевозки грузов тарифицируются по-разному".

Об ассоциации

"Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России, включая Evraz, НЛМК, ММК, "Металлоинвест", "Мечел", ОМК, ТМК, "Северсталь" и ПМХ. Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали, около 63% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности.