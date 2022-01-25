Обязательная маркировка в РФ безалкогольного пива в спецупаковке может начаться в сентябре

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минпромторг предлагается начать обязательную маркировку безалкогольного пива в спецупаковке с 1 сентября, пива в другой упаковке - с 1 декабря. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить, что на территории Российской Федерации ввод в оборот безалкогольного пива без нанесения на него средств идентификации и представления в информационную систему мониторинга сведений о маркировке безалкогольного пива средствами идентификации в отношении безалкогольного пива, упакованного в специализированную упаковку, допускается до 1 сентября 2022 года, в отношении безалкогольного пива, упакованного в иные виды упаковки, - до 1 декабря 2022 года", - говорится в документе.

Согласно документу, оборот и вывод из оборота немаркированного безалкогольного пива, произведенного или ввезенного в Российскую Федерацию до соответствующей даты, допускаются до окончания срока его годности, но не позднее 1 сентября 2023 года в отношении безалкогольного пива, упакованного в специализированную упаковку, и не позднее 1 декабря 2023 года в отношении безалкогольного пива, упакованного в иные виды упаковки.

Как сообщалось, с 1 апреля 2021 года начался эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, который завершится 31 августа 2022 года.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков.