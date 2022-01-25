Украина в 2021 году потратила на модернизацию ГТС рекордные $285,5 млн

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Украина потратила в 2021 году рекордные за последние годы $285,5 млн на модернизацию газотранспортной системы (ГТС), сообщается во вторник на сайте ООО "Оператор ГТС Украины".

"Выполнение производственных программ "Оператора ГТС Украины" за 2021 год составило 8,1 млрд гривен ($285,5 млн). Это самый большой показатель за последние годы", - говорится в сообщении.

Средства были направлены на обновление объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, ремонт, техническое обслуживание и диагностику ГТС. "Это необходимый комплекс работ по поддержанию ГТС в надлежащем состоянии для бесперебойной транспортировки газа украинским и европейским потребителям", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в 2021 году проведена внутритрубная диагностика почти 2 тыс. км магистральных газопроводов на восьми участках газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород" и семи участках газопровода "Прогресс".

"К 2025 году мы планируем полностью завершить реконструкцию 10 ключевых компрессорных станций, которые используются для транспортировки украинского газа, что гарантирует стабильную работу ГТС в последующие 20-30 лет, независимо от наличия транзита газа", - цитирует пресс-служба генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.

В 2022 году "Оператор ГТС" планирует сдать в эксплуатацию компрессорные станции (КС) "Яготин" и "Бар", на которых сейчас ведутся работы по реконструкции. Также планируется завершить разработку технико-экономического обоснования и осуществить закупки работ "под ключ" по КС "Комарно", КС "Ужгород" и КС-21 "Богородчане".

Компания "Оператор ГТС Украины" создана в 2019 году в процессе вывода из "Нафтогаза" транзитной инфраструктуры и создания отдельного независимого предприятия по управлению газотранспортной системой страны. С 1 января 2020 года компании передано имущество "Укртрансгаз" (на 100% принадлежит "Нафтогазу"). Учредителем "Оператора ГТС Украины" выступило акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины". "Оператор ГТС" осуществляет транзит российского природного газа, на балансе предприятия находится более 33 тыс. км трубопроводов, 57 компрессорных, 33 газоизмерительных и 1 389 газораспределительных станций.