Эксперты: чистая прибыль банков России в 2022 году не превысит результата прошлого года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Чистая прибыль российских банков в 2022 году не превысит результата прошлого года, следует из прогноза по российскому банковскому сектору агентства "Эксперт РА".

"Чистая прибыль в 2022 не превысит прошлогоднего результата, но останется на значительном уровне. Давление на прибыль окажут охлаждение рынка потребительского кредитования, замедление выдач ипотечных кредитов, удорожание фондирования, а также увеличение стоимости риска как по розничным, так и по корпоративным ссудам", - полагают эксперты агентства.

При этом в 2022 году стоимость риска вернется к допандемийным значениям 2019 года и составит около 2% по розничным ссудам и 1% по кредитам юрлицам. Также в этом году чистые отчисления в резервы вырастут в два раза по сравнению с 2020 годом и составят порядка 1 трлн рублей.

Помимо этого, давление на прибыль окажут отдельные дефолты крупных корпоративных заемщиков на фоне макроэкономической нестабильности, масштаб которых будет ограниченным и абсорбируется запасом достаточности капитала банков, но все же окажет материальное влияние на финансовый результат в сочетании с другими факторами.

По данным агентства, в 2022 году в результате повышения процентных ставок темпы роста кредитования замедлятся.

Темп прироста портфеля необеспеченных потребкредитов покажет существенное замедление до 12-15%, также прогнозируется замедления темпов роста кредитования МСБ до 15-17%.

Поддерживать рост объемов кредитования будут госпрограммы льготных кредитов и дальнейшее увеличение среднего чека кредита. Драйверами рынка останутся ипотека и кредиты МСБ, которые наиболее активно поддерживаются госпрограммами.

В "Эксперт РА" также отмечают, что доля реструктурированных ссуд крупному бизнесу по итогам 2021 года составит порядка 18% против 16% годом ранее; доля реструктурированных розничных кредитов (без учета ипотеки) составит 5,4%, прибавив 1,1 п. п. за 2021 год.

Ранее ЦБ РФ прогнозировал, что российские банки в 2021 году заработают около 2,5 трлн рублей.