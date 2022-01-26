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Санкции в отношении России

Корпорации США просят власти продумать все нюансы при введении санкций против России

Речь идет о компаниях, ведущих бизнес в России, которым требуется время на выполнение своих обязательств

ТАСС, 26 января. Национальный совет по внешней торговле (NFTC), представляющий интересы нескольких американских корпораций, ведущих бизнес в РФ, попросил Белый дом предоставить последним время на выполнение своих обязательств в случае введения США санкций против Российской Федерации. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на президента организации Джейка Колвина.

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По его словам, администрации Байдена и Конгрессу стоит точно "продумать все нюансы на случай, если им придется претворить в жизнь угрозу санкций". Президент совета добавил, что "эти нюансы должны включать в себя рассмотрение безопасных "гаваней" или отсрочек, чтобы компании могли выполнить уже существующие договоры и обязательства". Кроме того, по мнению Колвина, властями США должны быть учтены такие детали, как "исключения на жизненно важные лекарства и прочие гуманитарные аспекты, соответствующие давней политике США".

NFTC представляет интересы Chevron, General Electric и других крупных корпораций.

Группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом внесла в верхнюю палату американского законодательного органа свой законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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