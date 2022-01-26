"Известия": российские компьютеры на базе "Байкал-М" появятся в розничной продаже

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Компьютеры, собранные на базе российских процессорах "Байкал-М", появятся в розничной продаже уже в первом полугодии 2022 года. Об этом "Известиям" сообщил технический директор компании по производству компьютеров iRU Денис Анциферов.

Специалист рассказал изданию, что пока можно приобрести отдельно сами процессоры и аксессуары для их инсталляции через дистрибуторские компании. По его словам, готовые компьютеры смогут появиться в продаже у "Ситилинка".

"Модель на "Байкале-М", сопоставимая по характеристикам с HP или Lenovo, будет стоить на 15-20% дороже. Поэтому на первых порах продажи будут невелики, - отметил Анциферов.

По его словам, пользователи хотят покупать российские устройства. Также он отметил, что у компьютеров на отечественных чипах есть перспективы из-за дефицита комплектующих на мировом рынке.

"Россия в этой ситуации страдает больше других: зарубежные вендоры стремятся перенаправлять поставки на другие рынки, в первую очередь в Китай и США. Естественно, что компьютеры на базе отечественных комплектующих будут направляться в первую очередь на рынок РФ", - рассказал Анциферов "Известиям".