Власти США одобрили поставку Египту трех радаров ПВО и 12 самолетов C-130

ТАСС, 26 января. Американская администрация приняла решение продать правительству Египта три радиолокационные системы противовоздушной обороны (ПВО), 12 военно-транспортных самолетов C-130 Super Hercules и связанного оборудования на общую сумму в $2,5 млрд. Об этом сообщило во вторник управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным договорам.

По данным ведомства, правительство Египта "оставило запрос на приобретение 12 самолетов C-130 Super Hercules" со всем вспомогательным оборудованием и технической поддержкой, ориентировочная стоимость сделки составит $2,2 млрд. Кроме того, Египет заинтересован в покупке трех радаров наземного базирования SPS-48 на сумму в $355 млн. Во вторник Госдепартамент США одобрил соответствующие запросы и уведомил Конгресс о вынесенном решении.

Согласно заявлению, "сделка повысит способность Египта противостоять текущим и будущим угрозам", а также "поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов" посредством укрепления безопасности крупной страны-союзницы, которая "продолжает оставаться важным стратегическим партнером на Ближнем Востоке".

В ноябре 2021 года США и Египет провели двусторонние стратегические переговоры в Вашингтоне, по результатам которых выразили обоюдную приверженность сотрудничеству в оборонной сфере, в частности в целях борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности границ. Стороны также подтвердили свое стремление к обеспечению стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США планируют активизировать стратегический диалог с Египтом, увеличить частоту раундов двусторонних переговоров. 26 апреля 2022 года исполнится сто лет установлению дипломатических отношений между двумя странами.