Доходную часть бюджета Приморья на 2022 год увеличили на 1,69 млрд руб.

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Депутаты Приморья на заседании в среду в двух чтениях приняли корректировки краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно которым его доходная часть на нынешний год увеличилась на 1,69 млрд руб. - до 157,4 млрд руб., объем расходов вырос на 10,36 млрд руб. - до 173,2 млрд руб., сообщила пресс-служба законодательного собрания края.

"Как пояснил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, новая редакция главного финансового документа региона принята в связи с ростом собственных налоговых доходов, уточнением объемов безвозмездных поступлений из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, а также привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. По итогам корректировки основные параметры краевого бюджета на 2022 год составили по доходам 157,4 млрд руб., по расходам - 173,2 млрд руб. Дефицит достиг 15,8 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Так, доходная часть бюджета на нынешний год увеличилась на 1,69 млрд руб., из них 302 млн руб. поступят в бюджет региона за счет роста налоговой базы по налогам на прибыль организаций и на доходы физических лиц. Более 1,38 млрд руб. составит дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета. В частности, за счет федеральных средств будут увеличены расходы по краевым министерствам образования, транспорта и дорожного хозяйства: свыше 776 млн руб. будет выделено на модернизацию школьных систем образования, на осуществление дорожной деятельности пойдут 605,6 млн руб. Кроме того, Фонд содействия реформированию ЖКХ направит министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края 2,8 млн руб. на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Помимо дополнительных безвозмездных поступлений, в составе расходов корректировкой учтены средства бюджетного кредита, который правительству региона удалось привлечь из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов. "Общая сумма кредита - 9 млрд 369 млн руб., в 2022 году краю будет выделено 4,7 млрд руб., остальное - в 2023 году. Кредит предоставляется на 15 лет под 3% годовых, начало его погашения - 2024 год. Эти средства пойдут на создание промышленного парка "Большой камень", строительство объектов дошкольного образования, дорожного и коммунального хозяйства", - пояснил Ахоян.

Также расходы краевого бюджета на нынешний год увеличены за счет переходящих остатков прошлого года. Всего общий объем расходов на 2022 год вырос на 10,36 млрд руб., при этом увеличение финансирования предусмотрено по 14 государственным программам из 20. В результате корректировок дефицит краевого бюджета на 2022 год вырос на 8,7 млрд руб. - до 15,8 млрд. Он соответствует параметрам Бюджетного кодекса РФ и будет покрыт за счет переходящих остатков прошлого года и бюджетного кредита, уточнила пресс-служба.