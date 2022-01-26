Исследование: спрос на туры на День святого Валентина вырос на 30% за два года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спрос на туры на период празднования Дня святого Валентина вырос в России в начале 2022 года на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в результатах исследования туроператора Space Travel, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Спрос на туры на период празднования Дня всех влюбленных у россиян вырос на 30% по сравнению с допандемийным 2020 годом. Самыми востребованными направлениями на период праздников стали Мальдивы, Сейшелы, Таиланд, ОАЭ, Египет и Турция", - говорится в исследовании.

По данным компании, спрос на путевки на Мальдивы среди клиентов туроператора превысил допандемийные показатели в 2,5 раза. Это может быть связано с тем, что для посещения страны вакцинированным и переболевшим туристам из РФ не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Кроме того, местные отели предлагают гостям скидки и акции в связи с предстоящим праздником. Средняя стоимость недельного тура на Мальдивы для одного человека на период празднования Дня всех влюбленных составляет 120 тыс. рублей, включая завтраки и перелет.

Продажи туров на Сейшелы на февральские даты выросли почти в три раза по сравнению с допандемийным периодом. Средний чек за недельный тур для одного человека составляет 100 тыс. руб. Специалисты также наблюдают значительный рост интереса россиян к турам в Таиланд, что связано со смягчением ограничений на въезд для вакцинированных российских туристов с 1 февраля 2022 года. Средний чек за 11-дневный тур в Таиланд для одного человека на даты, включающие 14 февраля, составляет 100 тыс. рублей, рассказали в Space Travel.

В ходе исследования специалисты туроператора проанализировали запросы российских туристов на туры на период с 13 по 19 февраля 2022 года, включая 14 февраля - День Всех Влюбленных.