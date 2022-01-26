На Кубани реализуют крупные инвестпроекты на 2,2 трлн рублей

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Более 450 крупных инвестиционных проектов в данный момент реализуется в Краснодарском крае. Общая сумма инвестиций составляет 2,2 трлн рублей, что является рекордным показателем за последние 15 лет, сообщил ТАСС вице-губернатор Александр Руппель.

"На сегодняшний день на территории Краснодарского края реализуются свыше 467 крупных, [стоимость, которых превышает 100 млн рублей] инвестиционных проектов на общую сумму более 2,2 трлн рублей. Это абсолютный рекорд для Краснодарского края за 15 лет", - сказал Руппель.

Он уточнил, что в рамках данных проектов будет создано около 66 тыс. новых рабочих мест. Вице-губернатор отметил, что в сравнении с допандемийным 2019 годом возросло количество одновременно реализующихся инвестпроектов и их стоимость.

Ежегодно в крае завершается реализация более 100 инвестиционных проектов, в процентном соотношении это 25% от общего числа. В 2022 году будут завершены проекты по строительству нового аэровокзального комплекса города-курорта Геленджика, по строительству молочного комплекса на 3 000 голов, по модернизация завода по переработке винограда в Темрюкском районе, по созданию логистического комплекса в Новороссийске и свиноводческого селекционно-генетического центра в Ейском районе.