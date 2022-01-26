Питер Гриффитс покинет пост гендиректора АО "Авиационная администрация Казахстана"

НУР-СУЛТАН, 26 января. /ТАСС/. Питер Гриффитс с 7 февраля покидает должность генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана" по собственному желанию. Об этом в среду сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Согласно поданному заявлению от 7 декабря 2021 года, по собственному желанию с 7 февраля 2022 года прекращаются полномочия Питера Гриффитса в должности генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана". Питер Гриффитс проработал более двух лет со дня создания АО "Авиационная администрация Казахстана" и внес большой вклад в развитие авиационного регулятора", - говорится в сообщении.

Отмечено, что под руководством Гриффитса прошло становление авиационной администрации республики в соответствии с передовой европейской моделью по управлению гражданской авиацией. Такой подход был внедрен впервые в Казахстане.

"С 7 февраля 2022 года обязанности генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана" будет временно исполнять Линда Орлэди, являющаяся первым заместителем генерального директора, начальником безопасности полетов с декабря 2019 года", - пояснили в пресс-службе.

АО "Авиационная администрация Казахстана" осуществляет меры по обеспечению технического авиационного контроля и надзора в области безопасности полетов.