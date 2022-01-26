Эксперты назвали удачной идею грантовой поддержки сельского туризма в России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Идея развития в России сельского туризма с помощью гранта для предпринимателей - правильная, однако при его реализации стоит учитывать запрет на строительство туристской инфраструктуры на землях сельхозназначения. К такому выводу пришли опрошенные ТАСС эксперты, комментируя новый грант "Агротуризм".

Проекты развития сельского туризма, в частности, будут направлены на обустройство средств размещения туристов, создание туристской инфраструктуры, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями, благоустройство территории, организацию развлекательных мероприятий. Основной целью проектов должно стать увеличение реализации сельскохозяйственной продукции малых агрохозяйств (не менее 3% ежегодно), а также рост привлекательности сельских территорий, уточнили ТАСС в Минсельхозе.

По предварительным оценкам, от субъектов РФ на конкурс для финансирования в 2022 году представят более 250 проектов. В министерстве считают, что грант позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям диверсифицировать бизнес и получить дополнительную доходность за счет альтернативного канала сбыта своей продукции. В планах - отобрать в первый год реализации этой меры господдержки не менее 50 проектов развития сельского туризма на общую сумму средств федерального бюджета 300 млн рублей, подчеркнули в министерстве.

В Минсельхозе пояснили, что отбор проектов будет объявлен "в ближайшее время", после утверждения приказа, определяющего порядок проведения конкурсного отбора, форму проекта, перечень документов для участия, а также требования к инициаторам проектов и критерии оценки заявочной документации.

О гранте

О гранте стало известно в декабре 2021 года. Эта мера поддержки направлена на реализацию микро- и малыми сельхозтоваропроизводителями проектов развития сельского туризма. Для участия в программе такие предприятия должны быть зарегистрированы и осуществлять деятельность на сельской территории или в сельской агломерации. Они также обязаны продолжать работу в этой местности не менее пяти лет со дня получения гранта и достигнуть показателей проекта.

Срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет. Для получения гранта до 3 млн рублей предприниматель должен вложить 10% стоимости проекта, до 5 млн рублей - 15%, до 8 млн рублей - 20%, до 10 млн рублей - не менее 25%. Отбором инициатив займется Министерство сельского хозяйства РФ.

Мнение бизнеса

Заместитель председателя комитета по туризму "Деловой России", генеральный директор АНО "Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области" Леонид Гункевич считает, что грант будет востребован у предпринимателей. Он назвал отличными условия по объему выделяемых средств и цели их использования. Вместе с тем Гункевич видит ключевой нюанс программы в "обязательной регистрации на сельской местности".

"Большинство действительно увлеченных и подающих надежду производителей сельхозтоваров, которые одновременно могут и готовы на достойном уровне внедрить у себя программы агротуризма, - выходцы из городов, которые хоть и не прописаны и не живут на сельской местности, однако чуть ли не 24/7 находятся на территории фермы. Данное условие вынуждает их переезжать или прописываться у кого-то из местных. Не всегда это удается, и для многих это становится единственным невыполнимым условием для получения гранта", - подчеркнул он.

Инициатива подобной грантовой поддержки - "очень хорошая история для стимулирования бизнеса", считает заместитель председателя комитета по туризму "Опоры России", директор консалтинговой юридической компании "Природный кодекс" Марина Ненарокова. Однако она уточнила, что земли сельхозназначения в настоящий момент пока что не разрешается использовать для строительства туристической инфраструктуры. Ненарокова опасается, что благодаря гранту проекты начнут формироваться "не на тех видах земель, где это прямо разрешено законом". Такая ситуация может создать одновременно с развитием проектов предпосылки к возникновению нарушений и породит претензии к предпринимателям со стороны надзорных органов, полагает она.

"Это говорит только о том, что коллизию нужно решить для предпринимателей, потому что у нас большая часть людей, которые занимаются сельским туризмом, агротуризмом - не те, кто делает туризм на каких-либо иных землях: допускающих рекреацию, городских, ИЖС и прочее", - сказала Ненарокова.

Ту же особенность отметил владелец фермы "Экодеревушка" в Московской области Сергей Балаев. "Мы понимаем, что Минсельхоз будет давать [гранты] под домики, под строительство жилья. Пускай это будут кемпинги, глэмпинги и все такое - это нестационарное строительство. Но мы сразу возвращаемся к закону, к "сельхозке". На землях сельхозназначения вы ничего этого не можете строить", - подчеркнул он.