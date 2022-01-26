В РЭО рассказали, сколько знающих о мусорной реформе россиян оценивают ее положительно

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Положительную оценку реформе обращения с отходами дали 74% опрошенных россиян, осведомленных о ее ходе, при этом о реформе знают 68% участников соцопроса. Об этом сообщает в среду пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО), который выступил заказчиком исследования.

Телефонный социологический опрос проводился в последнем квартале 2021 года для анализа эффективности мер по достижению целей мусорной реформы. В опросе приняли участие россияне старше 18 лет, проживающие в 85 регионах. Опрос проводился среди 30 205 респондентов путем их случайного отбора внутри квот по всероссийской репрезентативной выборке с погрешностью не более 3,4%.

"В конце 2021 года РЭО выступил заказчиком исследования общественного мнения россиян о реформе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и отрасли в целом. Анализ результатов показал, что 74% из тех, кто знает о ее ходе, оценивают ее положительно. Опрос также показал высокую осведомленность россиян об институте регоператора. Так, 73% респондентов, получающих коммунальную услугу по вывозу ТКО, знают о том, что она осуществляется специализированным региональным оператором. При этом 68% россиян отмечают, что в месте их проживания нет значительных проблем с вывозом отходов или обновлением автопарка мусоровозов", - сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным опроса, 68% россиян в той или иной мере осведомлены о ходе мусорной реформы. Половине опрошенных известно о ней в общих чертах (52%), еще 16% хорошо информированы. Каждый третий россиянин (32%) ничего не знает о начавшейся в январе 2019 года реформе. Из тех, кто осведомлен о реформе, 48% воспринимают ее исключительно положительно, еще 26% относятся к ней скорее положительно. Отрицательную оценку ей дали 20% россиян, еще 6% затруднились с оценкой, уточнили в РЭО.

О полном отсутствии проблем с вывозом мусора заявил 41% опрошенных, о наличии незначительных проблем сказали 27% респондентов. Про серьезные проблемы с вывозом отходов сообщили 17% участников исследования, еще 15% не смогли дать ответ на данный вопрос. Опрос показал уровень осведомленности россиян о добровольческих и просветительских мероприятиях, проводимых местными властями и регоператорами. Так, 45% россиян знают о волонтерских акциях региональных властей, направленных на повышение экологической культуры, а 36% информированы о мероприятиях по теме раздельного сбора отходов и осознанного потребления.

Реформа отрасли обращения с отходами началась 1 января 2019 года, чтобы сделать обращение с мусором цивилизованным, решить проблему с свалками и сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 комплексов по размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.