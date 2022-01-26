Половина россиян предпочитает доставку и стриминговые платформы накануне волны пандемии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Половина россиян накануне пятой волны пандемии начали отдавать предпочтение доставке и стриминговым платформам вместо ресторанов и кинотеатров. Этот вывод содержится в исследовании экономического факультета МГУ, проведенного в РФ с участием 404 человек в январе.

"Переход к онлайн-потреблению в пятую волну пандемии происходит с разной скоростью для различных товаров: 57% респондентов предпочитают покупать онлайн бытовую технику и электронику, продуктов питания - 26% опрошенных. Лидер по переходу к полному онлайн-потреблению - банковский сектор: 83% респондентов предпочитают дистанционное банковское обслуживание визитам в офисы банков, 49% респондентов предпочитают онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы традиционным кинотеатрам", - говорится в результатах исследования.

Каждый четвертый респондент (25% опрошенных) не готов вернуться к "прежней нормальности" - образу жизни до пандемии. 69% респондентов учитывают риски, связанные с пандемией, при принятии своих потребительских решений.

Более 60% респондентов в период пандемии стали чаще совершать онлайн-покупки, сократив при этом частоту посещения офлайн-магазинов и других общественных мест. 46% респондентов предпочитают доставку посещению ресторанов и кафе. Существуют значимые гендерные и возрастные различия потребительского поведения в условиях пандемии: женщины больше (51%) опасаются заражения коронавирусом, мужчины - 38,5%. Считают, что пандемия изменила их образ жизни 54,6% мужчин и 69,7% женщин.

Учитывают риски, связанные с пандемией, 65,6%, чаще совершают онлайн-покупки 67,8%, реже посещают общественные места 59,6%, не готовы вернуться к "прежней нормальности" 34,4%.

"Два года назад российские потребители меньше жителей других стран обращали внимание на риски, связанные с пандемией, - это показывали международные исследования, - комментирует результаты исследования научный сотрудник экономического факультета МГУ Александр Пахалов. - Сейчас ситуация изменилась. Две трети участников нашего исследования так или иначе учитывают в своих потребительских решениях риски, связанные с пандемией: отказываются от необязательных поездок, избегают общественные места или пользуются онлайн-сервисами. Переход к онлайн-потреблению является одним из ярких последствий пандемии, однако особенности этого перехода сильно различаются между группами потребителей. В частности, мы видим интересный поколенческий феномен. Молодые потребители меньше боятся заразиться COVID-19, но и в меньшей степени готовы вернуться к допандемическому "офлайновому" образу жизни. Потребители старших возрастов вернуться к офлайну готовы больше, но боятся сделать это в условиях новой волны пандемии. В результате сейчас онлайн-потребление оказывается предпочтительной опцией практически для всех возрастов".