Число объявлений о продаже готового бизнеса в России выросло на 23% в 2021 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Число объявлений о продаже готового бизнеса в России в 2021 году выросло на 23% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщается в исследовании платформы онлайн-объявлений "Авито".

"Количество объявлений о продаже готового бизнеса в России в 2021 году выросло на 23% по сравнению с 2020 годом. Чаще всего на продажу выставляли компании в сфере торговли - их размещали на сайте на 34% чаще по сравнению с 2020 годом. Наиболее яркий рост предложения был зафиксирован в Ярославле - количество объявлений о продаже торговых точек в городе увеличилось на 58%. Кроме того, их активно продавали в Ульяновске (+57%), Сочи (+50%) и Калининграде (+43%)," - говорится в результатах исследования.

Сферы продажи

На втором месте оказались организации в сфере услуг - их выставляли на продажу на 28% чаще по сравнению с 2020 годом. Самый заметный рост был выявлен в Рязани, где количество объявлений о продаже таких компаний выросло на 85%. В Ульяновске организации в сфере услуг продавали на 81% чаще, а в Кирове и Ижевске - на 80% и 76% больше соответственно.

На 23% увеличилось число объявлений о продаже интернет-магазинов, а производственные компании в 2021 году продавцы размещали на сайте на 20% чаще. Выбор готовых онлайн-компаний стал в два раза шире в Калининграде, а в Набережных Челнах и Сочи - на 78% и 58% соответственно. Организации в сфере производства активно продавали в Набережных Челнах (+51%), Калининграде (+47%) и Краснодаре (+41%).

Количество объявлений о продаже предприятий общественного питания в целом по стране выросло на 10%. В 2021 году общепит чаще всего продавали предприниматели из Новокузнецка (+49%). Количество объявлений также заметно выросло в Омске и Ставрополе - на 38% и 35% соответственно.

Число предложений по продаже строительных предприятий в 2021 году соответствовало количеству 2020 года. Однако в некоторых регионах наблюдался заметный рост: в Сочи предложение выросло на 72%, в Волгограде - на 33%, а в Рязани - на 28%. В 2021 году предприниматели также не спешили избавляться от сельскохозяйственных предприятий и компаний в сфере развлечений - число объявлений о их продаже снизилось на 13% и 15% соответственно.

В целом по России спрос на компании и организации среди предпринимателей вырос на 5%. Наиболее популярными в 2021 стали интернет-магазины и торговые предприятия, по итогам отчетного периода ими интересовались на 30% и 12% чаще. Стать владельцем готового бизнеса в 2021 году можно было в среднем за 500 000 рублей.

Самые покупаемые бизнесы

По итогам 2021 года самым востребованным готовым бизнесом у россиян оказались интернет-магазины - спрос на предприятия в этой сфере вырос на 30% по сравнению с 2020 годом. Наиболее востребованным такой бизнес оказался в Кирове, Ярославле и Тольятти - онлайн-компании в этих городах искали в три раза, 2,7 раза и 2,6 раза чаще соответственно.

Спрос на торговые предприятия за год вырос на 12%. Больше всего их популярность выросла в Сочи и Ульяновске - на 50% и 34% соответственно. Заниматься торговлей также хотели в Ярославле (+27%), Ставрополе (+24%) и Краснодаре (+19%).

Предприниматели искали производственные организации на 10% чаще по сравнению с 2020 годом. Самый яркий рост спроса на компании в сфере производства зафиксирован в Нижнем Новгороде - такие предприятия стали востребованнее на 33% по итогам года. Кроме того, активно приобретали производственный бизнес в Тюмени (+27%), Омске (+27%) и Ставрополе (+26%).

Компаниями в сфере услуг в 2021 году интересовались на 4% больше пользователей "Авито". Чаще всего покупку таких организаций рассматривали в Сочи и Тюмени. В Сочи спрос вырос на 21% по сравнению с 2020 годом, а в Тюмени их искали на 19% чаще.

Спрос на компании общественного питания практически не изменился за год. Наибольший интерес бизнес в сфере общепита вызвал у предпринимателей Новокузнецка и Сочи - здесь его рассматривали к приобретению на 51% и 24% чаще соответственно.

О покупке сельскохозяйственных организаций российские предприниматели задумывались на 5% реже в 2021 году. Упал спрос и на строительные и развлекательные компании - их искали на 14% и 20% реже по сравнению с 2020 годом. Однако в некоторых регионах наблюдается положительная динамика. Так, сельхозпредприятия оказались в 3,5 раза более востребованными в Кемерове, а в Астрахани - на 55%. Строительный бизнес стал более привлекательным для предпринимателей из Сочи (+75%), а развлекательные компании стали популярнее в Красноярске (+24%).

"По итогам года мы видим, что предприниматели стали активнее покупать и продавать готовые бизнесы. Если в 2020 году спрос на предприятия в целом по стране немного снизился, то в 2021 году ситуация изменилась. Компании стали востребованнее на 5%, а продавали их на 23% чаще. Это свидетельствует о том, что рынок готового бизнеса восстанавливается и продолжает набирать обороты. На данный момент на "Авито" представлено более 39 000 объявлений о продаже готового бизнеса, поэтому любой желающий сможет выбрать для себя подходящий вариант и открыть свое дело" - комментирует руководитель категории "Товары для бизнеса" Виктор Соковнин.

Средняя цена и динамика рынка

Самыми дорогими компаниями на "Авито" в России по итогам 2021 года стали сельхозпредприятия. За год компании в сфере сельского хозяйства выросли в цене на 44%, а их средняя стоимость составила 4 000 000 рублей. На втором месте оказались производственные организации - приобрести их можно было в среднем за 1 000 000 рублей, при этом за год цена стала выше на 5%. В число самых дорогостоящих также вошли предприятия общественного питания, средняя стоимость которых составила 800 000 рублей.

Предприятия в сфере развлечений стали дороже на 9% в 2021 году, их продавали в среднем за 600 000 рублей. Компании из сферы услуг стоили в среднем 450 000 рублей, что ниже цены 2020 года на 8%. Стать владельцем строительной организации можно было в среднем за 400 000 рублей, за год стоимость не изменилась. Торговые предприятия стали дороже на 3% по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость торговой точки составила 400 000 рублей.

Наиболее бюджетным вариантом готового бизнеса оказались предприятия в сфере онлайн-торговли - стоимость интернет-магазинов составила в среднем 115 000 рублей. По сравнению с 2020 годом они стали дороже на 44%.

Самые дорогие предприятия продавали в Санкт-Петербурге и Москве. Средняя цена компаний в городах составила 996 000 рублей и 950 000 рублей соответственно. Дешевле всего в 2021 году оказались организации в Волгограде, Воронеже, Омске, Перми и Рязани - в этих городах готовый бизнес можно было купить в среднем за 300 000 рублей.

Самый большой рост средних цен на готовый бизнес отмечен в Астрахани (на 43% за год, до 357 000 рублей), Ульяновске (на 40%, до 350 000 рублей) и Калининграде (на 33%, до 400 000 рублей).