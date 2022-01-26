Минсельхоз сообщил, что стимулирует рост сырья для питания детей с целью стабилизации цен

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минсельхоз РФ с целью стабилизации цен системно работает над стимулированием роста сырья для детского питания, поскольку предприятиям приходится работать в условиях роста издержек. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе в сегменте детского питания, работают в условиях значительного повышения издержек из-за удорожания упаковки, топлива, электроэнергии, логистических услуг и других составляющих себестоимости. Для сохранения стабильной ценовой ситуации на внутреннем рынке Минсельхоз России проводит системную работу, направленную на стимулирование роста производства сырья для переработки", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минсельхозе, ежегодно наращивают объемы производители плодоовощной продукции, что в том числе способствует эффективному развитию предприятий переработки. По предварительным данным Росстата, в 2021 году в России был обновлен рекорд в производстве плодов и ягод. Их валовый сбор во всех категориях хозяйств достиг 3,9 млн тонн (+7% по сравнению с 2020 годом). Планомерно развивается и производство крупяных культур, добавили в министерстве.

В Минсельхозе отметили, что, в том числе, благодаря высокому урожаю отпускные цены на яблоки, которые являются важным сырьем для производителей детского питания, за прошедший год снизились на 16,1%.

26 января газета "Коммерсантъ" написала, что удорожание сырья, логистики и компонентов упаковки вынуждает производителей детского питания повышать цены. По данным издания, крупнейший игрок в сегменте "Прогресс" (бренд "ФрутоНяня") с долей более 30% рынка уведомил сети о повышении цен в феврале в среднем на 15,5%.