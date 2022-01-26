Экспорт продукции АПК из России с начала 2022 года снизился на 9%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Экспорт продукции АПК из РФ с начала 2022 года по 23 января снизился на 9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил $1 млрд 109 млн. Об этом говорится в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

По данным аналитиков, экспорт зерновых снизился на 39%, до $316 млн, масложировой продукции - вырос на 16%, до $303 млн, рыбы и морепродуктов - на 34%, до $171 млн. Поставки мясной и молочной продукции увеличились на 19%, до $47 млн, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 22%, до $121 млн. Экспорт прочей продукции АПК снизился на 17%, до $151 млн.

В структуре экспорта 17% поставок пришлось на ЕС, 16,6% - на Турцию, на Китай - 10,5%, на Южную Корею и Египет - по 7,7%, Саудовскую Аравию - 4,8%, Алжир - 3,8%, Украину - 3,3%, Пакистан - 2,3%, Узбекистан - 2,2%. По данным на 23 января, поставки российской продукции АПК в ЕС выросли на 35% в годовом выражении, до $189 млн, в Турцию - снизились на 15%, до $184 млн, в Китай снижение составило 45%, до $117 млн, в Египет - 12%, до $86 млн. Поставки в Южную Корею возросли на 11%, до $85 млн.