РБК: Mastercard снизит тарифы при оплате в крупных онлайн-магазинах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Международная платежная система Mastercard вслед за Visa снизила комиссии за прием карт к оплате для крупных маркетплейсов. С 31 января 2022 года межбанковская комиссия составит 1,48% или 1,28% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж в таких онлайн-магазинах, как Ozon, Wildberries, AliExpress и других, сообщает РБК со ссылкой на информационный бюллетень Mastercard.

По словам одного из собеседников издания, ранее для крупного онлайн-бизнеса такие спецтарифы отсутствовали. Тарифы будут действовать при оплате картами Mastercard и Maestro на сайте магазина. В письме Mastercard не уточняется, какой оборот товаров должен быть у интернет-магазина, чтобы он мог воспользоваться сниженными комиссиями, отмечает РБК.

Осенью 2021 года Visa разработала аналогичные льготные тарифы для электронной коммерции. С 1 февраля льготная комиссия установлена в диапазоне от 1,2 до 1,5%, размер будет составляться в зависимости от объемов онлайн-продаж. Также стоимость комиссии будет определяться от способа платежа (Apple Pay, Samsung Pay и так далее). У Mastercard такого разделения нет, говорится лишь про магазины с "крупным" и "очень крупным" онлайн-оборотом.