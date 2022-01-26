Новосибирские власти выделят 1 млрд рублей на ремонт дорог к ЧМ по хоккею и волейболу

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области выделит областному центру дополнительно 1 млрд рублей для ремонта дорог на гостевых маршрутах молодежного чемпионата мира по хоккею и чемпионата мира по волейболу, которые пройдут в городе в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Омске и Новосибирске пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой направлено около 10 млрд рублей. Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи примут десять российских городов, в том числе Новосибирск. В 2020 году к соревнованиям был построен крупнейший за Уралом волейбольный центр на 5 тыс. мест.

"Дополнительные средства из областного бюджета в объеме одного миллиарда рублей будут направлены правительством региона городу Новосибирску для проведения улично-дорожных работ по гостевым маршрутам чемпионатов", - говорится в сообщении с уточнением, что эта сумма выделяется в дополнение к заложенным на 2022 год 8 млрд рублей.

Средства направят на ремонт объектов по основным гостевым маршрутам - от аэропорта Толмачево до гостиниц и от гостиниц до места проведения чемпионата мира по волейболу и молодежного чемпионата мира по хоккею 2022. Поддержка из областного бюджета предусмотрена по программе "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения".

"До конца августа будет произведен ремонт дорог, прилегающих к новой волейбольной арене. Продолжатся работы по реконструкции трасс на въезде в Новосибирск: Гусинобродского шоссе - Ленинск-Кузнецкое направление, улицы Кедровой, Ордынского направления. В нормативное состояние будет приведена улично-дорожная сеть и гостевые маршруты", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского.

В 2021 году на территории Новосибирской области благодаря дорожному нацпроекту в нормативное состояние приведено более 320 км дорог. Работы проводились на 104 объектах. Объем финансирования составил 7,1 млрд рублей, из них около 2 млрд рублей - средства федерального бюджета. В 2022 году объем выделяемых средств на ремонт и дорожное строительство в Новосибирской области изначально был запланирован в объеме порядка 8 млрд рублей, из которых 4,5 млрд - из федерального бюджета.