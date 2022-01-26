ФАС одобрила ходатайство УГМК о покупке золотодобытчика "Высочайший"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство Уральской горно-металлургической компании (УГМК) о приобретении 100% голосующих акций золотодобывающей компании "Высочайший" (GV Gold), сообщило ведомство.

"По мнению антимонопольной службы, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке золота", - говорится в сообщении.

Согласно материалам ФАС, УГМК подала ходатайство 26 октября 2021 года.

Холдинг УГМК включает в себя более 40 предприятий, ключевые активы сосредоточены в горнодобывающей отрасли, цветной и черной металлургии и машиностроении.

"Высочайший" (GV Gold) ведет операционную и геологоразведочную деятельность в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). В компанию входят шесть золотоизвлекательных фабрик, она владеет порядка 15 геологоразведочных лицензий. По состоянию на 30 июня 2021 года основными акционерами GV Gold были председатель совета директоров компании Сергей Докучаев и члены совета директоров Наталия Опалева и Валериан Тихонов, которые владели по 20,36% акций каждый.