Opel Astra вернется на российский рынок в 2022 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Автопроизводитель Stellantis планирует вернуть автомобиль Opel Astra на российский рынок в 2022 году, сообщил журналистам управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

"В конце 2022 года мы выводим на рынок новую Astra. Давно мы имели запрос на вывод этого автомобиля, не все у нас проходило гладко, не все получалось, но мы ждем ее в конце 2022 года",- сказал он, добавив, что также планируется вывести на рынок обновленные Citroen C5 и С4.

При этом, как сообщил "Ведомостям" старший вице-президент Stellantis, глава региона Евразия альянса Ксавье Дюшман, дилеры начнут получать Opel Astra в четвертом квартале 2022 года, а покупатели смогут их приобрести с 2023 года. Всего за первый год продаж Stellantis планирует приобрести до 1500 автомобилей.

Группа Stellantis образована путем слияния концернов Peugeot S.A. (Groupe PSA) и Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) 19 января 2021 года. Присутствует на более чем 130 мировых рынках, имеет промышленные предприятия в более чем 30 странах мира и объединяет свыше 400 тыс. сотрудников.

В России группа Stellantis представлена брендами Peugeot, Citroёn, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, Jeep, Fiat Professional, Mopar, а также располагает производственной площадкой в промышленном кластере "Росва" (Калужская область).