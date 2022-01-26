Продажи "М.Видео-Эльдорадо" в 2021 году выросли на 13,1%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Общие продажи "М.Видео-Эльдорадо" по итогам 2021 года увеличились по сравнению с предыдущим годом на 13,1% и достигли 570,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Общие продажи группы выросли на 13,1%, до 570,7 млрд рублей (с НДС)", - отмечается в сообщении.

Общие онлайн-продажи компании выросли на 28,8% до 386,9 млрд рублей (с НДС), составив 67,8% от общих продаж группы.

Как сообщили в компании, оборот ее мобильной платформы возрос на 67,1% до 257,6 млрд рублей и составил 66,6% от общих онлайн-продаж. Установки пользовательских мобильных приложений "М.Видео" и "Эльдорадо" достигли порядка 30 млн, увеличившись в 3,8 раза к отношению к предыдущему году. Общее количество SKU в категории электроника и бытовая техника, представленных на онлайн-платформах группы и в магазинах, увеличилось с начала года в 2,4 раза - до почти 185 тыс. с 75 тыс. Сеть магазинов "М.Видео" и "Эльдорадо" на конец декабря 2021 года составила 1 258 магазинов всех форматов (+184 новых магазина за год) в 371 городе России (+92 новых города за период).

В компании также сообщили, что ее общие продажи в четвертом квартале 2021 года выросли на 8,1%, до 177,6 млрд рублей (с НДС). Общие онлайн-продажи компании увеличились на 17,3%, до 123,9 млрд рублей (с НДС), составив 69,8% от оборота. Оборот мобильной платформы возрос на 30,8%, до 83,9 млрд рублей и составил 67,7% от общих онлайн-продаж.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ретейлеров на российском рынке электроники и бытовой техники.