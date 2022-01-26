Цены на летнее размещение в отелях российских курортов выросли на 10-15% за год

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Стоимость летнего размещения в отелях на российских курортах выросла на 10-15% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По данным туроператоров, в этом году по российским направлениям цены на летнее размещение в отелях выросли в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым сезоном. Но, справедливости ради, некоторые отели и санатории не поднимали цены", - говорится в сообщении.

Раннее бронирование туров по России идет "очень активно", причем объемы продаж кратно превышают допандемийные показатели, отметили в АТОР. Туристы массово бронируют путевки на майские праздники, лето и осень. Больше всего туров по акциям раннего бронирования россияне приобрели в Краснодарский край и Крым. На Кубани самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик, в Крыму - регион Большой Ялты. Спросом на лето по раннему бронированию также пользуются Абхазия, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды и Калининград.

По данным ассоциации, на российских курортах туристы в первую очередь бронируют отели с наилучшим соотношением цены и качества. Они знают по прошлым годам, что в популярных гостиницах загрузка на лето уже на этапе раннего бронирования может достигать 100%, объяснили в пресс-службе туроператора TUI Россия. Также на этапе раннего бронирования пользуется популярностью сегмент "люкс" на курортах Черного моря, так как в сезон в таких отелях почти не остается мест, а цены "взлетают до небес", добавили в АТОР.