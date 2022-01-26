Власти города Санья на Хайнане назвали реформы и экологию главными приоритетами 2022 года

ХАЙКОУ /Китай/, 26 января. /ТАСС/. Власти города Санья на южном побережье южнокитайской провинции Хайнань наметили главные приоритеты социально-экономического развития на 2022 год. Как сообщила газета "Санья жибао", особое внимание местное правительство собирается уделить реформам и улучшению экологии.

По сведениям издания, соответствующие вопросы были вынесены на обсуждение в ходе ежегодных сессий исполнительного и совещательного органов регионального уровня - собрания народных представителей и народного политического консультативного совета Санья. Журналисты проанализировали выступления чиновников, выделив десять наиболее важных фраз и словосочетаний.

Помимо "углубления реформ, усиления открытости" и "защиты экологии" в ходе заседаний часто звучали такие выражения, как "главное - это проекты" и "оживление деревни" (прежде всего имеется в виду ускоренное строительство ключевых инфраструктурных объектов и меры по устранению разрыва в уровне развития урбанизированных территорий и сельских районов). В центре внимания оказался и наукоград "Ячжоувань" - важная инновационная площадка для осуществления приоритетных программ, в том числе в области глубоководных исследований и селекции растений.

Кроме того, в докладах участников двух сессий в Санья неоднократно фигурировали такие термины, как "инновационное общественное управление", "ключевой район международной потребительской зоны", "реальные действия ради народного благосостояния". Чиновники также уделили пристальное внимание перспективам развития "современной сферы услуг Хайнаньского порта свободной торговли", на которую приходится примерно 61% от валового регионального продукта провинции. В связи с этим активно обсуждались вопросы стимулирования роста соответствующего кластера.

В перечень наиболее злободневных тем вошли наука и образование. Администрация острова планирует обеспечить их "высококачественное сбалансированное развитие". Для этого средние и высшие учебные заведения Хайнаня, как отмечается, будут активно поддерживать международные проекты и привлекать профессиональных преподавателей, создавать новые рабочие места для специалистов с целью организации высокоэффективного процесса обучения школьников и студентов.

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.